Певица Штурм рассказала, как ее обманул молодой ухажер

Москва, 21 августа. Певица Наталья Штурм пообещала найти себе обеспеченного ухажера. На такие слова ее натолкнуло недавнее романтическое разочарование.

54-летняя Штурм рассказала, что недавно пережила чувство эйфории. Причиной тому стала любовная переписка с молодым врачом из Санкт-Петербурга. Эпистолярные отношения продлились три месяца, артистка не скрывала свое отношение к мужчине.

«Внешне это мой типаж, возраст тоже подходит — ему немного за 30. Он сейчас работает на износ, спасает людей от коронавируса. Это очень зацепило мое сердце, несмотря на то, что я вижу человека только на фотографиях», — говорила Штурм в интервью.

Однако в реальности артистка и врач так и не встретились, хотя случай подвернулся. Штурм приехала в Северную столицу вместе с подругой. Для свидания она даже сняла «номер в лучшем отеле Санкт-Петербурга» и назначила встречу на вечер, рассчитывая увидеться с врачом после его рабочей смены. Штурм даже раскрыла детали переписки. Она рассказала, что ухажер предложил привезти ей суши. Она попросила, чтобы он не забыл морс. На этом переписка закончилась.

«И все, больше мы не разговаривали. Он не приехал ни в шесть часов, ни позже. Просто пропал, как будто бы умер». — рассказал певица.

Ожидание продлилось несколько часов. После этого Штурм заблокировала номер телефона ухажера.

«Он, наверное, подумал, что, если я остановилась в крутом отеле, значит, я — мажорная состоятельная чика из шоу-бизнеса и он пострадает финансово», — заявила Штурм.

В интервью артистка призналась, что уже не хочет выходить замуж. А для любовных утех она больше не предпримет никаких действий, пока мужчина не «озолотит» ее.