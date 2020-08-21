Летучая удивила поклонников «волосатыми» ногами на отдыхе в Танзании

Додома, 21 августа. Известная российская телеведущая Елена Летучая отправилась на отдых в Танзанию. Вместе с супругом Юрией Анашенковым она отмечает годовщину свадьбы.

Супружеская пара выбрала для отдыха жаркую саванну. Летучей пришлось облачиться не в шикарное длинное платье, а надеть короткие шорты.

На ней объемная рубашка с рукавами-буфами из натуральных тканей. Звезда надела широкополую шляпу, чтобы скрыть лицо от обжигающего солнца.

Телеведущая даже на отдыхе не смогла отказаться от стильных наручных часов и украшений. Она также надела удобную обувь. Подписчики обратили внимание и на природу Танзании, и на ноги Летучей.

Они были неприятно удивлены, заметив светлые волосы на ее ногах.

«Вот что мы за люди такие. Я вместо того, чтобы зебру разглядывать, задалась вопросом, почему ноги небритые», — стыдливо написала поклонница. «Чтобы фоткать ножки, не надо было так далеко ехать», — заметил другой пользователь. «Программа «Ревизорро» рекомендует неэпилированные красивые ножки!» — пошутил еще один поклонник.

Ранее сообщалось, что Летучая сняла видео с танцем в бикини. Поклонники восхитились ее потрясающей фигурой.