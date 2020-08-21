Певице Нельсон угрожают двумя могилами

Москва, 21 августа. Знаменитая российская певица Ирина Нельсон, которая получила широкую известность благодаря участию в музыкальном коллективе REFLEX, начала получать странные послания от недоброжелателей.

Артистке и ее мужу Вячеславу Тюрину поступают серьезные угрозы. Незнакомец пишет звездной паре на электронную почту и требует от звезды 850 тысяч рублей.

Звезду преследует страшный кошмар – неизвестный ей человек регулярно присылает ей письма, в которых угрожает певице убийством. Супруги обеспокоились своей безопасностью и уже обратились за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

По словам адвоката Тюрина и Нельсон, злоумышленник пишет, что вырыл для Нельсон две могилы. Он требует у звездной пары 850 тысяч рублей. Юрист уверен, что подобным вымогательством занимается человек, у которого возникли проблемы с психическим здоровьем.

«Некое лицо начало их атаковать, закидывать странными требованиями и угрожать физической расправой вплоть до того, что наймет людей, и всем будет нехорошо», – сообщил адвокат Нельсон.

Напомним, что Ирина Нельсон является солисткой популярной в России группы REFLEX. Ее супруг Вячеслав Тюрин занимает пост продюсера музыкального коллектива. Звездная пара приняла решение связать свою судьбу еще в конце 90-х, когда группа REFLEX получила первую популярность. Сейчас Нельсон продолжает свою музыкальную карьеру, представляя новые песни и альбомы.

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