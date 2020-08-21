Лукашенко резко ответил на предложение Макрона о посредничестве

Минск, 21 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко ответил на предложение французского коллеги Эммануэля Макрона стать посредником в урегулировании ситуации в республике. Об этом свидетельствует видео выступления белорусского лидера, опубликованное в Telegram-канале «Пул Первого».

«Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Ну давайте сначала я приеду, буду посредником между «желтыми жилетами» и Макроном. Там ой какая обстановка, не дай Бог, и террор, и «желтые жилеты». Не видит (Макрон ситуации у себя в стране. — Прим. ФАН)», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии также прокомментировал недавнее высказывание госсекретаря США Майка Помпео, который «разразился, охарактеризовал обстановку» в республике. При этом Лукашенко назвал главу Госдепа «великим другом белорусского народа».

«Пусть там разберутся сначала», — сказал он.

По мнению Лукашенко, на Западе «озаботились ситуацией» в Белоруссии, поскольку нашли в ней «удобный случай отвести внимание от своих проблем и перекинуть на другую страну».

В четверг Макрон провел многочасовые переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Ситуация в Белоруссии стала на них одной из ведущих тем. Французский лидер призвал избежать эскалации напряженности в республике и исключить применение насилия, а также заявил о готовности исполнить роль посредника в процессе урегулирования ситуации в стране вместе с ОБСЕ.

Ранее президент Франции в своем Twitter написал, что Евросоюз должен поддерживать участников мирных манифестаций в Белоруссии, и задал вопрос, когда он попросит объединение поддержать акции сотен тысяч «желтых жилетов». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерием его призыв к ЕС.