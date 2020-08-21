Тарзан поздравил Королеву с днем свадьбы трогательным видео

Москва, 21 августа. Актер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, поздравил свою супругу Наташу Королеву с 17-й годовщиной свадьбы. Тарзан опубликовал в Instagram трогательно видео.

Глушко показал видео со свадьбы. На кадрах звезды дают супружескую клятву и ставят подписи. Молодые Королева и Тарзан выглядят влюбленными и счастливыми.

«С семнадцатилетием нас! Это было, как вчера! Люблю тебя!» — написал Тарзан.

Королева ответила мужу и поблагодарила его за счастливые годы. У себя в аккаунте певица выложила совместное фото с супругом с милыми фильтрами.

Пара каждый год ярко празднует день свадьбы. В прошлом году Королева в честь праздника надела фату, но облачилась в алый наряд. Кроме того, Королева и Тарзан отмечают день абрикосового варенья ― так пара называет день знакомства.

Ранее Королева и Тарзан разыграли настоящий скандал в Сети. Стриптизер опубликовал снимок со змеями, заявив, что после «ночной гулянки» проснулся «в компании двух симпатичных девчонок – блондинки и брюнетки». Певица в шутку «пришла в ярость», назвала супруга изменником и посоветовала забыть дорогу домой.