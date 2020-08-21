Патриарх Кирилл напомнил верующим о «собственном» конце света

Москва, 21 августа. Православным верующим стоит задумываться не только о вселенском конце света, но и о своей смерти. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх впервые после пандемии коронавируса выехал за пределы Московской области. Он посетил Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь в Архангельской области. После осмотра обители и заседания попечительского совета прошла литургия. Патриарх прокомментировал зачитанные там строки из Евангелия от Матфея: «И померкнут солнце и луна, и звезды спадут с неба, и тогда явится сын человеческий, грядущий на облаке во славе своей».

«Речь идет о конце человеческой истории, о втором страшном и славном пришествии Господа и Спасителя. Мы точно знаем, что все так и произойдет, поэтому тема конца света очень затрагивает людей. Но ведь куда ближе к нам не тот космический конец вселенной, а наш собственный конец света», — приводит слова Патриарха сайт РПЦ.

Владыка напомнил, что соблазны и искушения в конце жизни соберутся в багаж, с которым придется предстать перед Богом. И посоветовал чаще обращаться к «высокому».

Ранее патриарх Кирилл объяснил причину слухов о его финансовом состоянии.