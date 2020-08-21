Прилучный раскрыл секрет потери 12 кг за месяц

Москва, 21 августа. Актер Павел Прилучный признался, что за месяц потерял 12 килограммов. По его словам, непростой развод с Агатой Муцениеце тут ни при чем, дело в новой роли.

Прилучный получил главную роль в фильме Тимура Бекмамбетова. Известный режиссер решил снять картину о советском летчике Михаиле Девятаеве, который совершил подвиг, вырвавшись из плена на немецком бомбардировщике.

На момент побега пилот весил всего 39 килограммов, это катастрофически мало для мужской комплекции. Но Прилучному пришлось худеть, чтобы хотя бы немного приблизиться к своему персонажу. Актер рассказал, что держался на воде и рисе.

«Я похудел на 12 килограммов за месяц. Я же играл военнопленного. Мой прототип весил 39 килограммов, когда угнал самолет, чтобы бежать из лагеря. Я не ел ничего, кроме небольшого количества риса, и сидел на воде», — раскрыл он секрет похудения в интервью для «7 дней.ру».

Прилучный отметил, что потеря веса давалась непросто. Из-за съемок на морозе постоянно хотелось «в себя что-то засунуть». Но вместе с тем холод одновременно помог «вжиться в роль» Девятаева.

«Погода помогла вжиться в роль: не пришлось ничего делать, просто впустить ее в себя», — пояснил звезда «Мажора».

Актер уточнил, что планирует сбрасывать вес и дальше. В конце августа у него стартуют съемки в собственном продюсерском проекте «В клетке», где он вновь сыграет бойца без правил.

По его словам, сейчас диета «супержесткая»: в рационе только мясо и овощи, любые углеводы исключены. Держать тело в тонусе помогают ежедневные тренировки, которые длятся около четырех часов.

Ранее Прилучный впервые рассказал, как на отдыхе с детьми и актрисой Мирославой Карпович за ним постоянно наблюдали журналисты. Артист ездил в Крым отдыхать с «большой компанией» и пожаловался, что пресса следила за каждым его шагом.