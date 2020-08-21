46-летняя Натали показала грудь в новом клипе

Москва, 21 августа. Певица Натали представила клип на трек «Поехали на дачу», в котором обнажилась. Поклонники исполнительницы пришли в восторг от яркого видео.
Композицию звезда выпустила еще весной, но съемки клипа, судя по всему, пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
Ради клипа Натали предстала полуголой, прикрывая грудь волосами и ракушкой. Образ русалки, по словам артистки, был взят у самого Сандро Боттичелли.
Звезда ранее призналась, что сниматься полуголой ей уже не позволяет возраст, но у режиссера клипа Марии Скобелевой было свое видение.
ПРЕМЬЕРА КЛИПА! «ПОЕХАЛИ НА ДАЧУ»! (Ссылка на YouTube в шапке профиля) КЛИП НЕ О ТОМ,О ЧЁМ ВЫ ДУМАЛИ,???? А О ТОМ ,О ЧЁМ ВЫ ДАЖЕ НЕ ДУМАЛИ... Режиссёр Мария Скобелева @mariaskobeleva Оператор Сергей Комаров @sergeyskomarov Второй режиссер - Алина Верипя @alinaveripia Стиль - Владимир Середин @seredinparis Make Up - Светлана Рымакова @rymakova , волосы -Елена Твелина @tvelinalena , длинные,розовые волосы- @irina.hair.design ,косметолог- @evgeniya_dragunskaya Художник-постановщик- Алексей Гаврютин Исполнительный продюсер - Екатерина Галанина Администратор - Ярослав Волков Гафер - Дима Маслов Камера - Кинотехника Фокус-Пуллер - Хусейн Маусаев Графика VFX: @evtukhov.fx , @keyframes.fx #поехалинадачу #натали
Многие поклонники были поражены красотой 46-летней певицы и одарили ее комплиментами.
«Как всегда красавица! И как только удается? Таких как вы единицы», — пишет olga_lapina_10.
«Ура! Поздравляю! А вы красавица, впрочем, как и всегда», — констатировала alinafomina7511.
Однако нашлись и те, кому клип пришелся не по вкусу. По их мнению, видео не соответствует теме песни.
«Натали не в обиду. Клип не о даче. Вот если б в настоящем огороде и у дома. Все вышло бы душевно и круто. А клип отделен от песни вообще. Не понравился», — указала katrin.88.84.