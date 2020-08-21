46-летняя Натали показала грудь в новом клипе

Москва, 21 августа. Певица Натали представила клип на трек «Поехали на дачу», в котором обнажилась. Поклонники исполнительницы пришли в восторг от яркого видео.

Композицию звезда выпустила еще весной, но съемки клипа, судя по всему, пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Ради клипа Натали предстала полуголой, прикрывая грудь волосами и ракушкой. Образ русалки, по словам артистки, был взят у самого Сандро Боттичелли.

Звезда ранее призналась, что сниматься полуголой ей уже не позволяет возраст, но у режиссера клипа Марии Скобелевой было свое видение.

Многие поклонники были поражены красотой 46-летней певицы и одарили ее комплиментами.

«Как всегда красавица! И как только удается? Таких как вы единицы», — пишет olga_lapina_10.

«Ура! Поздравляю! А вы красавица, впрочем, как и всегда», — констатировала alinafomina7511.

Однако нашлись и те, кому клип пришелся не по вкусу. По их мнению, видео не соответствует теме песни.