Россиян предупредили о продаже поддельной вакцины от COVID-19 в Сети

Москва, 21 августа. Минздрав предупредил россиян о мошенниках, которые могут предлагать сделать платную прививку от коронавируса или купить вакцину.

«Это может повлечь как материальный ущерб, так и ущерб здоровью», — предупредил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Сейчас, по его словам, в Сети появилось много объявлений мошенников с предложением внести предоплату за вакцину

«Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» не соответствуют действительности», — цитирует его РИА Новости

Как отмечает «Ридус», всего за десять дней с момента регистрации отечественной вакцины от коронавируса в Сети появились 113 связанных с ней доменов, и все они содержат в имени подстроку vaccin.

По словам директора блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгения Волошина, такие сайты живут меньше суток, но мошенники даже за такое короткое время успевают «отбить» все затраты. Пользователей вводят в заблуждение, предлагая оформить предзаказ на вакцину со скидкой. Речь при это идет о партиях препарата от десяти тысяч до миллиона доз.

На этом обман не заканчивается. После регистрации своей жертвы на сайте-однодневке злоумышленники высылают ей письмо, после прочтения которого пользователь открывает хакерам доступ к своим персональным данным, в том числе, и к банковской информации.