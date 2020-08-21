Белорусам угрожают расправой за отказ от участия в забастовках

Минск, 21 августа. Члены руководства ОАО «Гродно Азот» получили сообщения с угрозами убийством за отказ участвовать в забастовке, об этом сообщил Следственный комитет Белоруссии.

По данным СК республики, вечером 20 августа на телефонные номера сотрудников поступили сообщения с угрозой расправой. Отказавшихся от участия в забастовке называли «врагами народа» и угрожали убийством.

Кроме того, в посланиях указывались имена детей работников предприятия. Аналогичные сообщения получили еще шесть сотрудников «Гродно Азот» в Viber. Получатели сообщений обратились с жалобой в СК.

«По данным фактам Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Жители страны, несогласные с результатами голосования, вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор.