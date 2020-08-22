Ирина Столярова: Собрать звезд оперы в России помог коронавирус

Классическое соперничество двух главных театров России — Большого и Мариинского — вылилось в фееричное возобновление спектаклей после периода самоизоляции и грандиозные планы на будущий сезон обеих трупп.

Участие в постановках оперных артистов экстра-класса, временно оказавшихся без работы на Западе из-за отмены практически всех тамошних крупных фестивалей по причине коронавируса, позволяет назвать нынешнюю музыкальную осень в России уникальной во всех отношениях. Когда такое было последний раз, чтобы Анна Нетребко задерживалась в России почти на полгода и выступала не только на столичных, но и на многих региональных площадках «второго эшелона»?

В списке резидентов фестиваля «Звезды белых ночей» оказалась такая знаменитость, как Ольга Перетятько. Ее первое выступление в роли Джильды в «Риголетто» Верди на питерских подмостках 1 августа стало не только откровенным шедевром в профессиональном плане. Появление обладательницы божественного сопрано в спектакле Мариинского, открывающего после длительного перерыва Историческую сцену, оказалось приятной неожиданностью для многих поклонников певицы, давно проживающей в Германии и гастролирующей с успехом в Европе и США.

Двукратный обладатель «Грэмми», царь-бас Ильдар Абдразаков, пропускающий выступление на юбилейном, сотом по счету Зальцбургском Летнем фестивале в опере «Борис Годунов» Мусоргского, на радость публики во Владивостоке приедет в этот город, чтобы дебютировать 29 августа на Дальневосточном фестивале «Мариинский» в опере «Дон Карлос» Верди в своей коронной роли Филиппа II.

Ревностная московская публика тоже не останется без внимания артиста: 6 сентября Абдразаков предстанет в том же образе в спектакле Большого театра, открывающего новый сезон. Руководству ГАБТ удалось заполучить в постановку Анну Нетребко и Юсифа Эйвазова. В точно таком же составе феноменальные исполнители должны были петь весной премьеру «Дон Карлоса» в Дрезденской опере. Иными словами, о проблемах со слаженностью ансамбля речи не идет — даже с поправкой на отсутствие концертной практики в течение нескольких месяцев.

Вопрос лишь в том, как, когда и с какими финансовыми «вводными» велись переговоры мега-вокалистов и руководства двух театров. Завесу тайны может приоткрыть генеральный продюсер Национального оперного центра и Фонда развития исполнительских искусств, эксперт Национальной оперной премии «Онегин» Ринат Дулмаганов.

По его словам, нынешнее время — это время принятия неожиданных решений и предложений, ведь планировать выступления практически невозможно. Так, Ольга Перетятько оказалась в конце июля в Петербурге. Воспользовавшись предоставившимся случаем, примадонна и маэстро Валерий Гергиев быстро договорились о совместной работе в спектакле «Риголетто».

«Сейчас для артиста главное — это выйти к своему слушателю. Что касается финансовой стороны дела, то размеры гонораров будут зависеть от запросов каждого отдельного певца и его агента. Плюс никто не знает, когда восстановятся и восстановятся ли вообще прежние объемы выплат за выступления», — рассуждает Дулмаганов.

Главным организатором представлений, как ни цинично это звучит, является Роспотребнадзор. Ведомство отвечает за эпидемиологическую безопасность артистов и публики и разрабатывает рекомендации для организации творческой деятельности, руководствуясь математикой, а не музыкой.

«Без спектаклей остались практически все оперные артисты, — отмечает выпускница вокального отделения Королевского колледжа музыки меццо-сопрано Мария Остроухова, в свои неполные 30 лет исполняющая сочинения пяти столетий. — В моем дневнике ближайшая оперная постановка планируется в апреле 2021 года».

Мария, хорошо знакомая британской публике и неоднократно выступавшая перед монаршей семьей, говорит, что ее гастрольная деятельность полностью в руках опытного агента, который смог недавно организовать для нее первый после перерыва сольный концерт с публикой.

«Это был необычный опыт в моей карьере, — рассказывает певица. — Выступление прошло в соборе Петра и Павла в Москве вместе с органистом. Мы с ним располагались на балконе, а публика сидела к нам спинами. Правда, некоторые люди выворачивали шеи, пытаясь хоть одним глазком увидеть нас. Но контакт между артистами и зрителем все-таки был, я испытывала некоторое возбуждение в процессе выступления от переполнявших меня эмоций. Как говорят серфингисты — поймала волну».

Многие коллеги Остроуховой из числа ее сверстников находятся на мели в прямом и переносном смысле слова. Логика подсказывает, что финансовые проблемы театров из-за длительного простоя должны подтолкнуть интендантов к тесным контактам и контрактам с менее раскрученными артистами, чьи запросы по оплате выступлений скромнее, чем у грандов.

Звезд приглашали в постановки до всей этой истории с коронавирусом, чтобы был аншлаг. Сейчас полный зал по определению невозможен: предписания соответствующих органов — не более половины зрителей, и чем меньше, по их мнению, тем лучше в части санитарной безопасности.

«Важный нюанс — VIP-публика в той же Европе — это люди пожилого возраста. Они более уязвимы перед коронавирусом, и многие из этой категории зрителей не рискнут в ближайшее время ходить на представления», — делится предположениями Мария Остроухова.

О существовании музыкальных театров в режиме жесткой экономии в обозримой перспективе рассуждает и Ринат Дулмаганов. Он уверен, что руководителям российских театральных площадок нужно договариваться об оптимизации совместных усилий, бюджетов, трансформации привычных спектаклей в иные форматы, которые не ограничивалась бы лишь практикой традиционных полных и концертных версий оперных постановок.

Между тем, анонсированные музыкальными театрами страны планы на сезон 2020/2021 годов пока говорят лишь о некой развилке в поисках оптимальной модели. Статусные театры уровня Большого и Мариинского демонстрируют стойкий оптимизм и обещают почтенной публике яркие постановки с «золотым» составом исполнителей. Музыкальные труппы рангом пониже делают ставку на собственные силы и надеются на внимание к своей работе преданных поклонников. Провинциальные же коллективы собираются «выехать» за счет сборных концертов, сольных вечеров и камерных постановок.

Похоже, против нового вируса, перечеркнувшего привычную систему координат в творческой индустрии, еще не выработали антидота, не придумали некого универсального формата организации культурных мероприятиях в условиях жесткого ограничения живого контакта артистов со зрителем.