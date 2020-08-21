Звезда «Великолепного века» выставила напоказ грудь и шокировала поклонников

Москва, 21 августа. Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли оказалась в центре очередного скандала. Актриса шокировала поклонников новым постом в Instagram, где показала себя обнаженной.

Узерли давно снимается в популярном турецком сериале, который получил мировое признание и завоевал многотысячную аудиторию. Фанаты начали ассоциировать актрису с ее героиней, из-за чего она постоянно подвергается критике. Однако звезда не слишком переживает в связи с этим и нередко дает поводы для дополнительных обсуждений своей персоны, выкладывая провокационные посты в соцсети.

На днях Узерли удивила фанатов откровенной фотосессией, которая вызвала очередную волну критики с их стороны. На новых снимках актриса выставила напоказ грудь, прикрыв ее лишь цветочными лепестками.

Столь интимные кадры шокировали подписчиков. Некоторые заявили, что пост является очередной провокацией, а образ звезды «Великолепного века» слишком откровенен, чтобы выставлять его на публику.

«Не кажется ли вам, что эти фотографии слишком откровенные? Меня это смутило», — цитирует «СтарХит» одного из фолловеров. «Что это такое? Это наша Хюррем? Мне не нравится такая доступность», — возмутился другой подписчик.

Актриса отнеслась к комментариям как всегда спокойно. Она давно привыкла, что ее внешность и любовь к откровенным нарядам понимают не все окружающие.

Ранее взбудоражила Сеть провокационным снимком девушка футболиста туринского «Ювентуса» Пауло Дибала. Ориана Сабатини показала в своем Instagram фото в необычном топе. Подписчики публикацию оценили.