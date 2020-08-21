Москва, 21 августа. Россия вступит в Международную организацию по миграции (МОМ). Распоряжение об организации этого процесса отдал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Ответственным за подготовку доклада по этой теме до 1 декабря назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Помимо него поручения получили МВД, МИД, Минздраву и Минтруда. Ведомства должны обеспечить эффективное участие России в работе МОМ, учитывая национальные интересы РФ. Главы министерств должны будут отчитаться о ходе работ в этом направлении до 15 февраля 2021 года, а в дальнейшем такие доклады будут представляться ежегодно.

МОМ занимается упорядочением и гуманизацией мер регулирования миграции, развивает международное сотрудничество в этой области, оказывает помощь в поиске практических решений проблем миграции и предоставление гуманитарной помощи мигрантам, беженцам и переселенцам.

Членами МОМ являются 173 страны, еще 8 государств имеют статус наблюдателей.