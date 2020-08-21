Украинский радикал Хмара призвал начать наступление на Россию

Москва, 21 августа. Вести против России дипломатическую, политическую и информационную войну призвал Степан Хмара. Об этом украинский националист заявил в эфире Youtube-канала «Drozdov».

Один из основателей Украинской республиканской партии Степан Хмара считает, что сейчас настал «прекрасный момент», чтобы начинать давление на Россию. Это он связывает, с большим количеством конфликтов, в которые втянута Москва.

«Снова у Украины появились очень серьезные перспективы, из-за того, что Россия переживает не лучшие времена. Это должны видеть и использовать наши аналитики», — заявил политик.

Степан Хмара заметил, что современная война не обязательно должна иметь силовой характер и разворачиваться на линии фронта. Он призвал использовать «другие компоненты» противостояния.

«Мы в этой ситуации должны вести колоссальную и постоянную наступательную, дипломатическую, политическую и информационную войну. И для этого — мобилизовать свое общество и вычистить, наконец, пятую колонну из Украины», — подытожил украинский националист свою речь.

Степан Хмара регулярно выступает с резкими политическими заявлениями. Ранее в интервью Федеральному агентству новостей он заявлял, что западные страны занимают «пророссийскую» позицию по отношению к Украине. Так он высказывался о нахождении российского вооружения на территории Крыма. Позже Хмара негативно высказывался в адрес премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Он назвал его недостойной кандидатурой для руководства страны. Так Хмара отреагировал на заявление главы украинского кабмина о возможности возобновления поставок воды в Крым.