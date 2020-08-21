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Муцениеце показала пышную грудь на ферме в Подмосковье

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Муцениеце показала пышную грудь на ферме в Подмосковье

Москва, 21 августа. Бывшая супруга звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного восхитила поклонников своей фигурой. Агата Муцениеце сфотографировалась на фоне стога сена.

Муцениеце много времени уделяет детям. На выходные она поехала вместе с ними в Московскую область на ферму по разведению альпака.

Актриса не упустила случая зафиксировать свое путешествие. Она выбрала необычный фон — свежее сено. Похорошевшая после развода Муцениеце показала пышную грудь в пудровом атласном корсете, а на плечи набросила джинсовую куртку.

«Просто хорошей пятницы, любимые. Да, у меня в душе пятница», — написала Муцениеце.

Муцениеце показала пышную грудь на ферме в Подмосковье

Поклонники считают, что расставание с Прилучным пошло ей на пользу. Сейчас она выглядит намного лучше и счастливей.

«Красивая вы, Агата, наверное мечта многих мужчин!» — уверена поклонница.

«Агата заблудилась в днях. Вчера был четверг, а пятница сегодня», — заметил подписчик.

«Агата, ты восстала, воскресла, воспряла — не знаю, какие глаголы подобрать. Расцвела просто, все у тебя будет хорошо! Помни об этом», — подбодрил ее поклонник.

В последнее время Муцениеце стала чаще появляться на публике в красивых нарядах. Видимо, так она пытается показать бывшему мужу, кого он потерял.

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