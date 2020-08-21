Адвокат Падва отреагировал на желание Ефремова нанять его для защиты в суде

Москва, 21 августа. Адвокат Генрих Падва оценил решение Михаила Ефремова отказаться от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Он оценил возможность стать новым адвокатом актера.

В суде Ефремов заявил, что отказывается от всех адвокатов. Он добавил, что Пашаев и Шаргородская останутся его консультантами. Ефремов сообщил, что хотел бы нанять «кого-то посильнее», например, Генриха Падву и Генри Резника.

Падва назвал правильным решение Ефремова отказаться от защитников. По его словам, Пашаев дискредитирует все адвокатское сообщество, пишут «Известия».

При этом 89-летний защитник добавил, что сам не может представлять интересы Ефремова в суде по состоянию здоровья, но готов дать актеру совет.

Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков.