Аналитик объяснил, почему не следует менять рубли на доллары

Понижение курса рубля по отношению к доллару связано с восстановлением спроса на импорт товаров в Россию и на заграничные поездки среди граждан. Россиянам не следует менять рубли на доллары, если у них нет планов выехать за границу. Такое мнение в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

По данным Московской биржи, курс евро обновил свой мартовский максимум, поднявшись выше 88,19 рублей. Европейская валюта поднялась до отметки 88,3 рубля.

При этом американский доллар вырос на 1,22 рубля и составил 75,01 рубля. Валюта впервые с мая превысила отметку 75 рублей.

Аналитик Александр Разуваев заметил, что ничего страшного в таких колебаниях нет. Он уверен, что евро укрепился против доллара, поэтому курс по отношению к рублю показался странным. Собеседник ФАН назвал несколько причин подобной ситуации на рынке.

«Есть фундаментальные факторы повышения доллара и евро по отношению к рублю: восстановление спроса на импорт и загранпоездки. Кроме того, наши компании платят дивиденды иностранцам, которые контролируют 30–35% акций свободного обращения. Часть их доходов конвертируется в валюту. Тем не менее доллар к концу года будет стоить в рамках 70–75 рублей. Сейчас ничего страшного и эпохального не случится, — объяснил Разуваев. — При этом вообще не нужно идти менять рубли на доллары, такое мышление является колониальным. К тому же для этого есть фондовый рынок. Вы покупаете валюту только в том случае, если едете за границу».

В свою очередь, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов полагает, что падение курса национальной валюты в условиях повышения мировых цен на нефть вызывает «серьезную нервозность» у россиян.

«Мы хорошо знаем, что рубль слабеет при дешевеющей нефти, но теперь мы наблюдаем обратную ситуацию. Мировые цены на нефть повышаются, российский экспорт продовольствия собирается взять новый уровень, а рубль при этом валится. Конечно, при такой ситуации никакого желания доверять российской валюте и держать сбережения в ней не возникает. Но проблема в том, что у большинства людей нет сбережений», — сказал Колташов.

Что могло стать причиной таких резких колебаний на рынке валюты? Экономист утверждает, что это возможно по одной причине: «У нас нет ограничений на вывод капитала, и можно играть против рубля».

«Толчком к падению рубля стало снижение ключевой ставки. С этого момента начался вывод иностранными бизнесменами рублевых долговых бумаг в офшоры. Возникла ситуация, когда стало возможно играть против рубля. Меры, которые были приняты правительством против офшоров, оказались недостаточными, чтобы затруднить эту игру. Падение рубля является рукотворным», — добавил он.

Ранее около тридцати семи процентов россиян высказались, что хотели бы, чтобы их зарплата была привязана к курсу иностранной валюты. В стране только 1% граждан, у которых заработок привязан к валюте. Эксперты отмечают, что среди тех, кто хочет закрепить заработок за курсом валют, больше мужчин.