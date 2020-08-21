Лукашенко заявил, что пригласил в свой пул журналистов из России

Минск, 21 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пригласил российских журналистов в свой пул. Как уточнил глава республики, сотрудники из РФ могут занять места работников из бастующих СМИ.

«Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения», — рассказал Лукашенко, выступая на агрокомбинате «Дзержинский» под Минском.

После этого, как отметил Лукашенко, часть журналистов, которые бастовали у Белтелерадиокомпании, решили вернуться. Постепенно обстановка стабилизируется.

«Ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет — не принимаем», — отметил он.

По мнению президента республики, сейчас «кто хочет, тот работает, кто не хочет, тот не работает».

«А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул президента, чтобы видели, как они работают, и я знаю этих людей. Телевидение нормальное», — добавил он.

Он также обратил внимание, что ряд изданий делал вбросы о том, что в Белоруссию якобы прибыл целый самолет с журналистами, что «тут нам перекидывают россиян и прочее».

«Не надо про самолеты <…> Нам столько и не надо. Ясно, кто нагнетает обстановку», — заверил он.

Лукашенко также отметил, что на места бастующих предприятий тоже есть много желающих, в том числе и из других стран, например, на Украине море безработных шахтеров.

Напомним, беспорядки в Белоруссии начались после президентских выборов 9 июля. Сегодня Лукашенко заявили, что в этом виновны США и Европа. Центр, откуда координаторам протестов, поступали распоряжения, находится в Варшаве, добавил он.