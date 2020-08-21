Киргизия открыла границы для россиян и граждан еще 30 стран

Бишкек, 31 августа. Киргизия разрешила въезд гражданам России и еще тридцати государств. Об этом в пятницу сообщили в штабе республики по борьбе с коронавирусом.

«Въезд в Киргизию разрешен для граждан стран, в которых наблюдается снижение количества случаев коронавирусной инфекции и стабилизация эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.

Наряду с РФ в список вошли, в частности, Белоруссия, Армения, Грузия, Португалия, Туркмения, Швейцария, ОАЭ, Южная Корея, Великобритания, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия и Литва.

Киргизия, как и многие другие страны, в марте ограничила въезд иностранных граждан в связи с пандемией. Прибывать в республику могли только дипломаты и члены официальных делегаций.

По последним данным, общее число заразившихся COVID-19 в Киргизии составляет 42,7 тысячи человек, передает НСН. В России за весь период эпидемии зафиксировано 946 976 случаев инфекции, из них 4870 за минувшие сутки.

В настоящее время РФ возобновила авиасообщение лишь с пятью странами: Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией и Абхазией. В пятницу стало известно, что перелеты за рубеж теперь доступны еще из трех городов: Казани, Калининграда и Новосибирска.

В связи с коронавирусом российские авиакомпании снизили стоимость внутренних рейсов практически в два раза.