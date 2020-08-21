

Материнский капитал сначала казался хорошей, но весьма неустойчивой государственной программой. С учетом скачков курса рубля и других экономических факторов многие думали, что программа закончит свое существование уже в 2016 году. Однако ее продлевали несколько раз, и вот сейчас все документы и законы подписаны вплоть до 2026 года. Разберем на какую же сумму могут рассчитывать родители при рождении первенца в семье и на что можно тратить эти деньги.

Как получить маткапитал: разбираем нюансы

С 1 января этого года сумма выплат увеличилась до 466 617 рублей. Для сравнения: в 2007 году она составляла всего 250 000 рублей. Дело в том, что ежегодно сумма выплат индексируется государством, поэтому маткапитал значительно вырос за несколько лет.

После радостного события, произошедшего в семье молодые родители наверняка зададутся вопросом, что, когда и куда нести. Во время интервью с нашим изданием юрист Анна Петровская поделилась полезной информацией о том, как оформить документы и на что же можно потратить полученные деньги. Как оказалось, в этой процедуре все довольно ясно и прозрачно.

По ее словам материнский капитал женщины с 2007 года получали при рождении или усыновлении второго ребенка, а с этого года выплаты делаются уже и для первых детей в семье. Также на маткапитал с 2020 года могут рассчитывать и мужчины, являющиеся единственными усыновителями. Однако малыш должен быть рожден или усыновлен не позднее 31 декабря 2026 года. Это крайнее число действия программы.

Совет эксперта:

Специалист отметила, что воспользоваться деньгами можно только после получения специального сертификата. Его можно получить в своем территориальном органе Пенсионного фонда. Причем для этого есть два пути:

— Без заявления: тогда ПФР получит все сведения из районного отделения ЗАГС, где выдавались все документы на ребенка;

— С заявлением: для него необходимы паспортные данные, свидетельство о рождении ребенка и СНИЛС.

Документы можно подать как лично, так и через представителя, если заранее заверить их у нотариуса. Затем их можно предоставить в территориальный ПФР, в МФЦ, выслать по почте или оформить на портале госуслуг. Возможность удаленно предоставлять все необходимые бумаги стала огромным плюсом этой программы.

В течение 15 дней заявка молодых родителей будет рассмотрена и им предложат сертификат либо в электронном виде, либо на бумажном носителе.

На что можно потратить полученные деньги

Сразу стоит обратить внимание, что доступ к полученным деньгам можно получить только после того, как ребенок достигнет трехлетнего возраста. Однако и тут есть приятные нюансы. В первую очередь это касается тех, кому необходимы:

— Погашение ипотечного долга;

— Первоначальный взнос на квартиру, взятую в ипотеку;

— Получение выплат, в связи с рождением или усыновлением второго ребенка.

Именно три этих причины позволят получить деньги в самом ближайшем будущем. Во всех остальных случаях маткапитал получают только через три года.

Как отметила юрист, полученные деньги нельзя тратить на первые попавшиеся нужды или развлечения. Не стоит забывать, что государство выделяет деньги именно на поддержку ребенка, а значит они должны тратиться только на благо малыша.

Так, в законе говорится, что средства маткапитала можно потратить на:

— Улучшение своего жилья, которое находится только на территории России;

— Учебу ребенка;

— Формирование накопительной части пенсии;

— Покупку товаров и оплату услуг, которые позволят ребенку инвалиду без проблем адаптироваться в современном обществе.

Совет эксперта:

Но вместе с тем специалист обратила внимание, что к улучшению условий проживания не относится ремонт. Это может быть возведение здания или же реконструкция уже имеющегося помещения для дальнейшего комфортного проживания ребенка. Поэтому потратить маткапитал на свежую отделку квартиры не получится.

Однако законы часто меняются! И несмотря на то, что все официальные документы по программе материнского капитала будут действовать до 31 декабря 2026 года, правила могут измениться. Поэтому у молодых родителей остается надежда на то, что им разрешать тратить эти деньги как на ремонт, так и на покупку автомобиля, который порой так нужен семье с маленьким ребенком.

Свой комментарий изданию дал и юрист Юрий Капштык. Эксперт предупредил новоиспеченных родителей, что обналичивание материнского капитала через различные «юридические» компании является преступлением.

Совет эксперта:

«Любая схема, связанная с обналичиванием денег материнского капитала противозаконна. Двойственного значения здесь быть не может», — пояснил он в беседе.

Единственным доступным, и самое важное, легальным способом получения денежных средств станет оформление ежемесячных выплат на банковскую карту. Как оказалось, за обналичивание маткапитала грозит уголовная ответственность. А такие проблемы совсем не нужны молодым родителям. Поэтому перед тем, как обратиться за получением положенных денег, советуем хорошо изучить закон и обратиться за помощью в профильные государственные органы, которые подробно разъяснят все нюансы и помогут избежать обмана.