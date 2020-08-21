Тульские росгвардейцы сняли клип ко Дню российского флага

Тула, 21 августа. Оркестр управления Росгвардии по Тульской области вместе с участницей шоу «Голос. Дети» Софьей Фисенко сняли клип ко Дню государственного флага.

Росгвардейцы и Фисенко спели кавер на песню Дениса Майданова «Флаг моего государства». Военные музыканты сделали аранжировку песни в сопровождении духового оркестра.

Съемки клипа проходили на территории Тульского кремля. Участие в съемках приняли воспитанники юношеского движения «Юнармия».

«Это не первый наш совместный проект с Софьей. Только за текущий год мы записали уже несколько композиций. Очень хотели своим творческим союзом порадовать наших граждан и в этот замечательный праздник», — рассказал начальник военного оркестра Управления Росгвардии по Тульской области майор Владимир Коновалов.