Неизвестное науке существо заметили на водопаде в Исландии

Рейкьявик, 21 августа. Странное существо было замечено на водопаде Деттифосс в Исландии. Монстр, похожий на гигантское насекомое, попал на видео.
Водопад находится на реке Йекюльсау-ау-Фьедлюм в северо-восточной Исландии. Он считается самым мощным водопадом Европы, пишет издание Planet Today.
Местные жители вспоминают о легендах, в которых говорится о необычных существах, обитающих в окрестностях Деттифосс. Ролик, опубликованный в Сети, вызвал реакцию у пользователей со всего мира.
Путешественники уверены, что науке неизвестен ни один вид, к которому можно было бы отнести это создание. Другие пользователи предположили, что это переодетый человек.
«Похож на Годзиллу или на гигантскую бабочку», — предположил пользователь.
«Это обычный парень с рюкзаком», — уверен другой комментатор.
«Мне кажется, что это просто оптический трюк. Скорее всего, это насекомое, его просто приблизили с помощью зума на фоне водопада», — скептически заметил третий пользователь.
«Мы живем в мире, где никто не знает, что есть что», — добавил еще один подписчик.