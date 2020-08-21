Неизвестное науке существо заметили на водопаде в Исландии

Рейкьявик, 21 августа. Странное существо было замечено на водопаде Деттифосс в Исландии. Монстр, похожий на гигантское насекомое, попал на видео.

Водопад находится на реке Йекюльсау-ау-Фьедлюм в северо-восточной Исландии. Он считается самым мощным водопадом Европы, пишет издание Planet Today.

Местные жители вспоминают о легендах, в которых говорится о необычных существах, обитающих в окрестностях Деттифосс. Ролик, опубликованный в Сети, вызвал реакцию у пользователей со всего мира.

Путешественники уверены, что науке неизвестен ни один вид, к которому можно было бы отнести это создание. Другие пользователи предположили, что это переодетый человек.