Киевскому националисту Хмаре подсказали, откуда ВСУ могут начать штурм РФ

К сожалению, сейчас не используется карательная психиатрия, которая потребовалась бы украинским националистам, заявил ФАН известный российский радиоведущий Армен Гаспарян.

Ранее старейший украинский националист, диссидент, один из основателей Украинской республиканской партии Степан Хмара в эфире YouTube-канала Drozdov заявил, что Россия вовлечена в большое число конфликтов, и это прекрасный момент для того, чтобы Киев начинал полномасштабную политическую, дипломатическую и наступательную войну.

«Снова у Украины появились очень серьёзные перспективы из-за того, что Россия переживает не лучшие времена. Это должны видеть и использовать наши аналитики, потому что современная война — это не только боевые действия на линии фронта. Современные войны очень часто имеют возможность использовать и другие компоненты. Что и делает Россия», — сказал Хмара.

По мнению националиста, в сложившейся политической ситуации Киев должен вести «колоссальную и постоянную наступательную, дипломатическую, политическую и информационную войну» против России. Для этого потребуется мобилизовать украинское общество. Комментируя заявление Хмары, известный российский радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что сожалеет об отсутствии «принудительной карательной психиатрии».

«Он может нападать, пожалуйста. Ему подсказать направление к российской границе? Да не вопрос: хочет, может в районе Крыма попробовать. Хочет, в районе Всевеликого войска Донского. Хочет, в районе Белгорода. Его что, кто-то держит? Пусть идет и воюет, там (на Украине. — Прим. ФАН) таких дураков много. Но где они все воюют? В социальных сетях и на странных местных радиостанциях и телеканалах, больше их нигде нет. Сколько за шесть последних лет такие персонажи сделали подобных заявлений? Я уже сбился со счета, сколько раз они говорили, что Россия слаба как никогда и вот сейчас самое время напасть. Год проходит за годом, и ни одно туловище до границы не дошло. Я понимаю, так проще, так безопасней», — говорит Армен Гаспарян.

Можно было бы предположить, что заявление Хмары в первую очередь адресовано западным партнерам Украины, но собеседник ФАН выразил уверенность, что кроме первых лиц государства представители западного сообщества никого не знают.

«Я в этом лично неоднократно убеждался, когда беседуешь с зарубежниками, в том числе по поводу Украины, называешь какие-то фамилии, а они на тебя смотрят и не понимают, кто это. Они там знают несколько имен: президент страны, премьер-министр, может быть, глава церкви и то, только потому, что вокруг этого Томаса вонь и жижа лились очень долго. А остальных они вообще не знают. Ну обратился к ним какой-то кум с горы — кто ты, животное? Это с таким же успехом можно написать такое воззвание от лица последнего, явного монгола и тайного синедриона внутреннего храма и отправить это сообщение правительству Новой Зеландии — результат будет примерно такой же», — заключил радиоведущий.

Напомним, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов ранее выражал готовность «штурмовать» Крым, если украинский президент Владимир Зеленский примет соответствующее решение. Турчинов заявил, что ранее уже объяснял следователям, почему Украина не проводила наступательные операции на полуостров. Теперь ответить на эти вопросы Зеленскому «будет гораздо сложнее», указал экс-секретарь СНБО.