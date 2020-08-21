Названы страны, которые пострадают от санкций ЕС против Белоруссии

Москва, 21 августа. Введение жестких секторальных санкций Европейским союзом в отношении Белоруссии обернулось бы серьезными проблемами для экономики ЕС, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Европейский союз, несмотря на давление Польши и Литвы, отказался от секторальных ограничительных мер в отношении Минска. При этом отказываться от санкций вовсе ЕС не стал, введя индивидуальные меры.

Эксперт, комментируя действия Евросоюза, заявил, что от секторальных санкций против Белоруссии пострадала бы европейская экономика.

«Например, можно ударить по нефти. Это будет интересно Польше, но этот трафик важен для Европейского союза. Можно ударить по калийным удобрениям, по Китаю или Индии, основным потребителям. Но это приведет к серьезному росту цен на калийные удобрения, сомневаюсь, что европейские фермеры будут счастливы это узнать, — сказал Абзалов в интервью «Украина.ру». — Можно ударить по транзиту. Но Белоруссия — один из основных транзитеров европейских товаров в Россию и наоборот. От этого проигрывает Польша, с которой много чего связано».

Он считает, что Соединенные Штаты теоретически могли бы маневрировать и ввести жесткие рестрикции, но их сдерживают договоренности с Минском.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей напомнил, что европейские санкции не первые для Минска в истории страны. Он убежден, что Белоруссия справится с новыми ограничениями со стороны Европы.