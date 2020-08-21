Названы преимущества новой системы ПВО РФ «Антей-4000»

Москва, 21 августа. Новейшую зенитную ракетную систему «Антей-4000» впервые продемонстрируют широкой публике на форуме «Армия-2020», который состоится с 23 по 29 августа в конгрессно-выставочном центре Вооруженных сил РФ «Патриот».

Военный эксперт Дмитрий Литовкин подробно рассказал о новом отечественном комплексе, а также назвал главные преимущества «Антей-4000». В эфире радио Sputnik он объяснил, в каких условиях будет использоваться подобное вооружение.

Ранее СМИ сообщили, что на форуме «Армия-2020», который откроет свои двери для гостей уже с 23 августа, состоится премьера новинки концерна «Алмаз-Антей». На выставке будет представлен новейший комплекс ПВО РФ «Антей-4000». В специальном павильоне разместят пусковую установку, а также пуско-заряжающую машину и ракеты в транспортных контейнерах.

Литовкин, комментируя сообщение СМИ, заявил, что Россия продолжает работать над совершенствованием своих систем ПВО. Он заметил, что премьера «Антей-4000» ознаменовала смену поколений комплексов ЗРК. На выставке представят по-своему уникальное вооружение, обладающее целым спектром различных возможностей.

Эксперт напомнил, что «Антей-4000» необходим для защиты военных объектов от нападения с воздуха. Комплекс предназначен для прикрытия военизированных частей, работающих непосредственно на поле боя. Ходовая часть оснащена гусеничным шасси, которое позволяет без труда преодолевать различные препятствия на пути следования военной колонны.

«Появление комплекса «Антей-4000» говорит о том, что у нас идет развитие не только позиционных систем ПВО, но и тех, которые будут защищать войсковые соединения в полевых условиях», – заявил Литовкин.

По словам военного эксперта, комплекс обладает модернизированными ракетами, способными сбивать воздушные цели противника на большой высоте. Оборудование, установленное на ЗРК, позволяет засекать и уничтожать любые воздушные цели, включая беспилотные летательные аппараты любого класса и баллистические ракеты.

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