Изобразивший беременного Шепелев заинтриговал подписчиков новым постом

Москва, 21 августа. Телеведущий Дмитрий Шепелев, который на долгое время исчез с экранов, анонсировал появление на ТВ в сентябре. Бывший ведущий скандального шоу «На самом деле» заинтриговал интернет-пользователей сообщением не только о новом проекте, но и о загадочном «пополнении».

В Instagram он выложил новое фото, на котором в профиль стоит в футболке, скрывающей нечто круглое и напоминающее живот беременной женщины. При этом публикацию ведущий сопроводил новостью о пополнении.

«Папа вернулся! Думал, просто набрал после карантина. Оказывается, нет, будет пополнение! С 6 сентября», — сообщил он.

Подписчики отреагировали на это заявление по-разному. Для некоторых оно осталось загадкой. Другие порадовались за ведущего и признались, что с нетерпением ждали его возвращения. Одна из подписчиц напомнила Шепелеву, что беременный мужчина «тянет на Нобелевскую премию».

«Что значит пополнение ваша новая избранница ждет малыша?» — natali_6731. «Соскучились, Дима. ждем свежачок», — предупредила natalipetruhina. «Молодец, Дима! Зрители вас любили, любят и ждут, об этом не раз писали и пишут», — заверила kuzakova_lyubov. «Как хорошо, что вернулся. Долго не показывался нам. Удачи!» — пожелала tkardova. «Оо, беременный папа… Это тянет на Нобелевскую премию», — отметила wonderfulife.ru.

Накануне Шепелев сделал первую с мая публикацию в Instagram. В ней он рассказал, что осенью появится на телеканале ТНТ в семейном шоу «Ты как я». По его словам, на программу будут приходить звезды со своими детьми. Вместе с ведущим гости будут уходить в отрыв, шутить, есть сладкое и иногда плакать.