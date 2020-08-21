Курс евро впервые с марта поднялся выше 88 рублей

Москва, 21 августа. Курс евро на торгах Московской бирже впервые с 30 марта превысил отметку в 88 рублей.

По данным ММВБ, в 16.03 мск европейская валюта выросла на 0,67% - до 88,15 рубля. Доллар в это же время поднялся а 1,38% и торговался на отметке 74,81 руб.

Позиции российской национальной валюты слабеют на фоне снижения котировок нефти. Поставки эталонной Brent в октябре подешевели на Лондонской бирже на 1,6% — до 44,17 доллара за баррель. Легкая нефть WTI торговалась по 42,04 доллара за бочку, что на 1,8% ниже уровня предыдущего закрытия.