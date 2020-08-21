Ветеринары рассказали, какие породы кошек склонны к ожирению

Москва, 21 августа. Члены столичного комитета по ветеринарии рассказали, какие породы кошек склонны к лишнему весу.

Чаще всего вес набирают персидские, британские кошки, сфинксы, корниш-рексы. Ветеринары напоминают владельцам, что кошек этих пород нужно с детства приучать к правильному питанию.

Нельзя оставлять наполненную кормом миску, потому что кошки будут есть без меры. Кроме названных пород лишний вес может появиться у животного после кастрации и стерилизации.

По словам экспертов, это связано с изменением гормонального фона. У кастрированных котов замедляется обмен веществ, лишнее откладывается в боках.

Ожирение у кошек грозит развитием болезней сердца, суставов. Нередко лишний вес провоцирует мочекаменные болезни, диабет и дерматит.

Столичные ветеринары напоминают, что животное требует внимательного ухода. Если вы не выпускаете своего питомца на улицу одного или не гуляете с ним на поводке, то нужно играть хотя бы в пределах дома.

Кошки с лишним весом обычно очень пассивны и проводят день, лежа на боку. Хозяин должен дать питомцу небольшую нагрузку, чтобы помочь ему растрясти накопленный жирок.