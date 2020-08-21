Микробиолог объяснил, от чего зависит уровень заражаемости коронавирусом

Москва, 21 августа. Регионы с большой плотностью населения остаются самыми опасными с точки зрения заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН.

Ученый подчеркнул, что самыми опасными остаются «бессимптомники» — люди, которые являются носителем вируса, но не обращаются за помощью, потому что переносят его без осложнений. Зуев рассказал, что частицы слюны могут распространяться даже при шепоте. Поэтому эксперт в очередной раз призвал носить маски.

«Где более безалаберная ситуация, там и заражаемость, и заболеваемость выше. Самые безопасные регионы — самые малонаселенные. В Москве плато, потому что мегаполис. Публика в большом количестве идет без масок», — заявил микробиолог.

Ранее эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал, какие регионы остаются наиболее опасными. Он выделил их в «красную зону». По последним данным всего в России выявлено 946 976 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.