Юрист Ольшанский назвал причины отказа Ефремова в суде от услуг Пашаева

Москва, 21 августа. Обвиняемый в совершении смертельного ДТП актер театра и кино Михаил Ефремов прямо в зале Пресненского суда города Москвы отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева и его партнера.

Известный российский юрист и правозащитник Леонид Ольшанский по горячим следам прокомментировал Федеральному агентству новостей едва ли не самое сенсационное событие громкого процесса, назвав при этом причины, побудившие Ефремова принять такое решение.

«Если он отказался, то, значит, понял, что концепции и стратегии Пашаева ведут его в тупик и к очень серьезному обвинительному приговору с большим сроком, — заявил Ольшанский. — По моему убеждению, это надо было сделать давно!»

В то же время, по словам собеседника ФАН, в подобном шаге есть и некая уловка, потому что смена адвоката — это определенное затягивание ведения уголовного дела, и это, судя по всему, укладывается в общую стратегию Ефремова.

«Если он бедный и несчастный, и нет денег на адвоката, то ему назначат государственного защитника, — сказал действительный член Академии юридических наук. — Ефремов, наверное, будет просить время, чтобы найти другого адвоката и заключить с ним соглашение. Посмотрим».

В заключение Ольшанский воскликнул, что лично он отказался бы защищать опального артиста в случае, если бы ему вдруг поступило такое предложение. А вот в самом начале судебного процесса он вполне мог стать защитника Ефремова, если бы тот принял его условия.

«Вот теперь уже нет, не буду, — отметил собеседник ФАН. — Поначалу же, если бы они (сторона Ефремова. — Прим. ФАН) согласились на мою концепцию «признаём полностью вину и просим снисхождения», я согласился бы быть адвокатом актера».

Ранее известный актер театра и кино Михаил Ефремов, по вине которого вечером 8 июня в Москве погиб водитель Сергей Захаров, прямо в зале суда отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.

При этом оба юриста останутся советниками Ефремова, который свое решение объяснил желанием нанять адвокатов «посильнее». Защита потерпевших во главе с Александром Добровинским считает, что актер отказался от адвоката, чтобы не давать показания в пятницу в суде. Заседание действительно сразу же завершилось после заявления обвиняемого.

В связи с поиском нового защитника Ефремовым следующее заседание в зале суда состоится 24 августа.