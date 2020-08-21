Ефремов заявил в суде, что находился на пассажирском сиденье в момент ДТП

Москва, 21 августа. Актер театра и кино Михаил Ефремов заявил в суде, что с большей долей вероятности находился на пассажирском сиденье автомобиля в момент ДТП.

«Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сиденье. Более того, меня туда тащили», — сказал Ефремов в ходе заседания в Пресненском суде Москвы.

Представитель потерявшей стороны, уточнил, уверен ли 56-летний артист в этом на сто процентов. Актер ответил, что «на 90% точно».

Ранее судья, несмотря на доводы адвоката Ефремова, отказала в проведении экспертизы подушки безопасности пассажирского сидения, которая, как считает защита артиста, могла доказать, что звезда не сидел за рулем авто.

ДТП с участием Ефремова произошло в начале июня в центре Москвы. В результате аварии погиб Сергей Захаров. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян.

Родственники погибшего требуют справедливого наказания для актера. Многие эксперты поддерживают семью жертвы страшной аварии и считают, что артист должен понести реальное наказание. В частности, комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Ефремов должен отправиться за решетку.