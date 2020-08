Перепутавший карлика с ребенком президент Бразилии попал на видео

Бразилиа, 21 августа. Президент Бразилии Жаир Болсонару перепутал карлика с ребенком и взял его на руки во время церемонии открытия электростанции, пишет A Tarde.

Инцидент произошел 17 августа в штате Сержипи. Президент подошел пообщаться с гражданами и взял на руки взрослого мужчину-карлика. Журналисты сразу указали на ошибку, и он поставил его на землю. Однако некоторые решили, что Болсонару решил таким образом подшутить над ним.

Ролик с инцидентом быстро разлетелся по Сети. Пользователи Twitter припомнили Болсонару то, что он отрицал коронавирус. По мнению комментаторов, президент мог пострадать от COVID.

I can’t believe this isn’t a comedy sketch

Brazilian President Bolsonaro picked up a dwarf thinking it was a child..#Brazil pic.twitter.com/G0bQHLpeVA