Перепутавший карлика с ребенком президент Бразилии попал на видео

Бразилиа, 21 августа. Президент Бразилии Жаир Болсонару перепутал карлика с ребенком и взял его на руки во время церемонии открытия электростанции, пишет A Tarde.
Инцидент произошел 17 августа в штате Сержипи. Президент подошел пообщаться с гражданами и взял на руки взрослого мужчину-карлика. Журналисты сразу указали на ошибку, и он поставил его на землю. Однако некоторые решили, что Болсонару решил таким образом подшутить над ним.
Ролик с инцидентом быстро разлетелся по Сети. Пользователи Twitter припомнили Болсонару то, что он отрицал коронавирус. По мнению комментаторов, президент мог пострадать от COVID.
I can’t believe this isn’t a comedy sketch— CNW (@ConflictsW) August 19, 2020
Brazilian President Bolsonaro picked up a dwarf thinking it was a child..#Brazil pic.twitter.com/G0bQHLpeVA
«COVID повредил его мозг», — предположил marcelivangallo.
«Так понимаю, это самая глупая власть в истории?» — написал _guibonfim.
Ранее в Бразилии предложили объявить импичмент Болсонару. Однако Спикер нижней палаты парламента Бразилии Родриго Майа (от центристской партии «Демократы») ясно дал понять, что не будет рассматривать процедуру импичмента президента Бразилии. ФАН рассказал о последних событиях в Бразилии.