Перепутавший карлика с ребенком президент Бразилии попал на видео

Бразилиа, 21 августа. Президент Бразилии Жаир Болсонару перепутал карлика с ребенком и взял его на руки во время церемонии открытия электростанции, пишет A Tarde.

Инцидент произошел 17 августа в штате Сержипи. Президент подошел пообщаться с гражданами и взял на руки взрослого мужчину-карлика. Журналисты сразу указали на ошибку, и он поставил его на землю. Однако некоторые решили, что Болсонару решил таким образом подшутить над ним.

Ролик с инцидентом быстро разлетелся по Сети. Пользователи Twitter припомнили Болсонару то, что он отрицал коронавирус. По мнению комментаторов, президент мог пострадать от COVID.

I can’t believe this isn’t a comedy sketch

Brazilian President Bolsonaro picked up a dwarf thinking it was a child..#Brazil pic.twitter.com/G0bQHLpeVA — CNW (@ConflictsW) August 19, 2020

«COVID повредил его мозг», — предположил marcelivangallo.

«Так понимаю, это самая глупая власть в истории?» — написал _guibonfim.

Ранее в Бразилии предложили объявить импичмент Болсонару. Однако Спикер нижней палаты парламента Бразилии Родриго Майа (от центристской партии «Демократы») ясно дал понять, что не будет рассматривать процедуру импичмента президента Бразилии. ФАН рассказал о последних событиях в Бразилии.