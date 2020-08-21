Ефремов отказался в суде от всех адвокатов

Москва, 21 августа. Михаил Ефремов отказался в суде от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.

Актер сообщил, что намерен нанять других адвокатов. При этом Пашаев и Шаргородская останутся его консультантами.

«Найму адвокатов посильнее», — заявил актер.

Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков.

Ранее Пашаев заявил ходатайство об отводе судьи Марии Абрамовой. Свою позицию он аргументировал тем, что судья якобы «заинтересован» в исходе дела о смертельном ДТП.