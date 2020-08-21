В Роспотребнадзоре оценили выживаемость коронавируса в замороженной еде

Москва, 21 августа. Коронавирус может сохраняться в замороженных продуктах, но достоверной информации, подтверждающей это, пока нет. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Дениса Буханцева.

Ранее ученые из Сингапура пришли к выводу, что коронавирус может сохраняться в замороженных продуктах не менее трех недель.

«Данный вопрос только начали изучать, на текущий момент его можно охарактеризовать как «возможный». Достоверно заявлять за недостаточностью накопленных данных преждевременно», — пояснил специалист.

По его словам, проведенная сингапурскими учеными работа основана на предположении и проверке гипотезы. Их исследование проводилось в лабораторных условиях, которые существенно отличаются от промышленных. Кроме того, в лаборатории исключен «человеческий фактор».

Буханцев также добавил, что не стоит забывать о строгом контроле за процессом производства, который предусматривает всевозможные проверки по оценке качества продукции.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что не располагает данными о случаях заражения COVID-19 через пищу. Когда в августе вирус SARS-CoV-2 обнаружили в партии куриных крылышек в Китае, ни у одного человека, попробовавшего пораженное мясо, ни у кого-либо из родственников этих людей, коронавирус не выявили.

Роспотребнадзор в конце июля сообщал, что иммунитет к новому коронавирусу выработался у 20-25% россиян, передает «МИР 24».