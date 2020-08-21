Эксперт оценил решение правительства о регистрации авто в МФЦ

Москва, 21 августа. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что регистрировать автомобили в МФЦ будет удобно всем россиянам.

Эксперт отметил, что офисов МФЦ в России больше, чем регистрационных отделений ГИБДД. Однако есть один момент, на который следует обратить внимание, подчеркнул Шкуматов.

«Регистрация автомобиля будет проводиться только в тех МФЦ, где можно организовать площадку для осмотра транспорта», — пояснил активист, его слова передает телеканал «360».

Следовательно, в каждом МФЦ должен работать сотрудник ГИБДД, а кадров не хватает. В этом случае МВД придется расширять штат, уверен Шкуматов. Он напомнил, что при постановке машины на учет техосмотр является важной составляющей.

Напомним, что премьер РФ Михаил Мишустин разрешил ставить авто на учет в МФЦ. К осмотру транспортных средств привлекут полицейских. Российские власти считают, что это значительно упростит процедуру.