На форуме «Армия-2020» покажут новую линейку комплексов борьбы с дронами

Москва, 21 августа. Новая линейка комплексов борьбы с беспилотниками будет представлена на военно-техническом форуме «Армия-2020». Об этом рассказал заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.

«На «Армии-2020» мы впервые покажем новую линейку средств противодействия беспилотникам от концерна «Автоматика», КРЭТ (концерн «Радиоэлектронные технологии») и холдинга «Росэлектроника», — рассказал представитель Ростеха в беседе с РИА Новости.

По его словам, также будут представлена новая система «Купол-ПРО», которая воздействует на БПЛА в определенном периметре, то есть накрывает территорию своеобразным куполом.

«Роэлектроника» впервые покажет мобильный комплекс для противодействия гражданским беспилотникам на шасси высокой проходимости «Атака-Профи». Отмечается, что такая система может работать без оператора и идентифицировать дрон по принципу «свой-чужой».

Мобильный комплекс для охраны воздушного периметра от дронов «Сапфир» представит КРЭТ. Эта модель способна нейтрализовать беспилотники, воздействуя на каналы их управления.

Военно-технический форум «Армия-2020» состоится с 23 по 29 августа в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.