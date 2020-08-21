Олимпийский чемпион Нортуг признался в алкоголизме и наркозависимости

Осло, 21 августа. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг признался в зависимости от наркотиков и алкоголя.

Ранее полиция остановила Нортуга за превышение скорости, спортсмен был в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, при обыске в квартире Нортуга полицейские нашли кокаин.

«Я хочу сказать то, в чем мне очень трудно признаться. У меня серьезная проблема с употреблением психоактивных веществ: алкоголь, наркотики и таблетки. Это связано с периодическими бурными вечеринками», — рассказал Нортуг.

Он отметил, что не воспринимал это всерьез, отрицал и скрывал от близких. По его словам, алкоголизм и наркозависимость привели его к тяжелым последствиям. Нортуг рассказал, что проблема с употреблением психоактивных веществ возникла, когда он ушел из спорта.

«Я сделал много того, за что мне было стыдно, в погоне за адреналином и яркими переживаниями. Сейчас все пошло наперекосяк, и мне нужна помощь», — признался лыжник.

В 2010 году Нортуг выиграл два золота, одно серебро и одну бронзу на Олимпиаде в Ванкувере. Кроме того, он поставил рекорд среди мужчин по количеству золотых медалей ― 13 штук, также на его счету три серебряные медали чемпионатов мира и две победы в общем зачете Кубка мира.