Лукашенко рассказал, как помог Тихановской выехать в Литву

Минск, 21 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что помог своей оппонентке на выборах Светлане Тихановской выехать за границу.

«По ее просьбе», — подчеркнул он.

Лукашенко назвал Тихановскую «нормальной женщиной, которая любит своих детей», но ее «кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках».

«Ее опутали, окутали министерство иностранных дел (Литвы), спецслужбы. Она уже начала делать заявления», — обратил внимание Лукашенко.

Он также указал на то, что сейчас против официального Минска действует несколько центров силы в местах, где осели так называемые оппозиционные «правительства в изгнании».

«Координационный совет — это красивое название. За границей сегодня, по-моему, уже пять правительств в изгнании», — добавил президент Белоруссии.

Напомним, Светлана Тихановская покинула Белоруссию после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, на выборах она получила 10% голосов, а Лукашенко — 80%.

Сегодня президент Белоруссии обвинил США и страны Европы в организации беспорядков в республике. По его словам, «планируют и направляют это все США, а европейцы подыгрывают».

Прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию в Белоруссии констатируют и в Москве. Об этом заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.