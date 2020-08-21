Новый российский танк «Спрут-СДМ1» передали на госиспытания

Москва, 21 августа. В ближайшие полтора года боевая машина «Спрут-СДМ1» пройдет полевые испытания в действующих войсковых соединениях.

Машину испытают в условиях моря и высокогорья. Также новый русский танк будет испытан в разных климатических зонах, с перепадом температур от -40 до 40 градусов. На каждом этапе предусмотрены стрельбы. Если государственные испытания машины пройдут успешно, то она встанет на серийное производство и поступит в армию.

За счет установки более совершенного двигателя и трансмиссии танк «Спрут-СДМ1» стал подвижнее. Его ходовая часть и шасси уже прошли испытания на других боевых машинах.

«Боевая мощь усилена за счет новой цифровой системы управления огнем. Аналогов «Спрут-СДМ1» в мире не существует, и потому она обладает высоким экспортным потенциалом», — рассказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

«Спрут-СДМ1» — легкий водоплавающий танк с артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 мм. Машина может совершать перегоны до 500 километров. Конструкция позволяет перевозку танка десантными кораблями и самолетами с экипажем на борту.