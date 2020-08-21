Эксперт оценил медицинскую систему Украины, которой предрекли коллапс

Киев откровенно врет о ситуации с коронавирусом на Украине и вводит Европу в заблуждение. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Коллапс медсистемы Украины

Дальнейший рост количества заразившихся новым типом коронавируса приведет к коллапсу медицинской системы на Украине, с которым государство не сможет ничего сделать. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы уже на этой волне более двух тысяч (выявленных случаев коронавируса в стране за сутки. — Прим. ФАН), она очень опасная… Мы же не можем <…> сделать только инфекционные больницы, поставить там кровати и переоборудовать все больницы (в инфекционные. — Прим. ФАН). Поэтому увеличение количества заразившихся для нас просто остановит полностью медицину, и государство не сможет ничего сделать», — сказал Зеленский в ходе визита в Николаевскую область.

Украинский президент призвал граждан быть осторожными и ходить в масках. Он добавил, что это особенно касается верующих, которые посещают церкви, а также тех, кто собирается на свадьбы и в другие места скопления людей.

СНБО Украины 21 августа сообщил, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране за прошедшие сутки выросло на 2106, скончались еще 23 человека.

Украина ввела другие страны в заблуждение

Как отметил Артем Журко, предвещая возможный коллапс в медицине в результате увеличения заразившихся коронавирусом на Украине, Зеленский лукавит. Причина, по которой коллапс еще не наступил, заключается в лживой украинской статистике.

«Она изначально опиралась лишь на проведенные в стране ПЦР-тесты, число которых, по сравнению со странами-соседями, катастрофически ничтожно в пересчете на один миллион человек. Такое положение дало повод украинским властям не только рассуждать о плато и улучшении ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, но и отменять различные ограничительные меры в первой половине года», — пояснил Артем Журко.

Более того, заметил эксперт, Киев ввел в заблуждение другие страны, с которыми Украина открыла сообщение. Они посчитали, что ситуация с заболеваемостью на Украине нормализовалась. И вот теперь Зеленский абсолютно не стесняется заявлять о некой второй волне. При этом первая волна еще фактически не закончилась.

«Это стало вполне очевидно, когда количество проводимых в стране тестов на коронавирус за последние десять дней увеличилось в два раза. Впрочем, даже проводимое в настоящий момент количество тестов ничтожно. Согласно официальным данным, количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус как минимум в пять раз меньше, чем в европейских странах и как минимум в семь раз меньше, чем в России. Но при всем этом нельзя сказать, что правило «больше тестов — больше выявлений» работает на примере Украины», — пояснил Журко.

«Ситуация близка к катастрофе»

По мнению эксперта, бездарная политика украинского руководства в борьбе с коронавирусом привела к тому, что оно, рапортуя об успехах в борьбе с инфекцией, «сладко убаюкало» сознательность собственных граждан. Те с радостью приняли снятие ограничительных мер и перестали заботиться о собственной безопасности.

«Поэтому смею предположить, что реальная заболеваемость на Украине в действительности выросла. И те цифры, которые мы наблюдаем в официальной статистике, даже не подобрались к приблизительным значениям. Реальной же информацией не обладает никто. Безусловно, в этих условиях ситуация будет только ухудшаться и, несомненно, может привести к катастрофе. Особенно, если учесть и другие проблемы в медицине, которые возникли после бездарно проведенных реформ и тотальной экономии. Впрочем, украинская власть всегда может исправить ситуацию как минимум на бумаге, продолжая врать миру и собственным гражданам о реальной обстановке», — заключил Журко.

Ранее он выразил мнение, что Украина повторяет итальянский сценарий; ситуация по борьбе с распространением коронавируса в стране выходит из-под контроля.

Напомним, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.