Диетолог назвала продукты, с помощью которых худеют звезды

Москва, 21 августа. Диетолог Надя Шарк назвал пять продуктов, которые помогли похудеть известным россиянам.

Специалист рассказала, что певица Анна Семенович скинула 10 кг благодаря красной чечевице. Этот продукт богат растительным белком.

Она также употребляла кумин и имбирь — специи, улучшающие пищеварение и ускоряющие метаболизм. Шарк посоветовала добавлять специи в салаты, бобовые и мясные блюда.

При похудении звезды едят сыр тофу. Его лучше использовать в качестве перекуса, когда нельзя есть сэндвичи и булочки. Диетолог добавила, что можно пить сок алоэ, который выводит токсины из организма.

Надя Шарк рассказала, что недавно помогла похудеть певице Анне Калашниковой.

«Ане помог снизить вес кунжутный урбеч. Раньше она не успевала позавтракать и тем более приготовить еду из-за загруженности, а сейчас ест урбеч с фруктами», — сказала специалист, ее слова приводит KP.Ru.

Калашникова отказалась от продуктов из коровьего молока, заменив его соевым и миндальным.

А Прохору Шаляпину очень помогла зеленая гречка, отметила эксперт. На ее основе он делал коктейль, который пил на завтрак и в обед. Постепенно певец добавил в рацион рыбу, тофу, яйца и немного мяса.

Но для него настоящим диетическим открытием стали сушеные яблоки. Они заменили звезде десерт и остановили тягу к сладкому.

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