Главврач рассказал, как долго Навальный будет оставаться в омской больнице

Омск, 21 августа. Блогер Алексей Навальный остается лечиться в омской больнице до стабилизации состояния, заявил главврач БСМП№1 Александр Мураховский.

Сейчас, по словам специалистов, состояние Навального расценивается как стабильно тяжелое.

«Учитывая, что при взлете и посадке эта нестабильность может увеличиться, коллеги из Омска и Москвы приняли решение — рисковать жизнью политика нельзя и транспортировать также», — подчеркнул он.

Мураховский обратил внимание, что сегодня Навальному намного лучше. Отдельно врач прокомментировал заявление о том, что блогера якобы отравили.

«Насчет химического вещества, могу сказать, что это обычная промышленная химия, как от пластиковых стаканчиков, к примеру. Этот элемент найден не в крови, а на поверхности. Мы вчера провели токсикологическое исследование, и никаких вредных элементов в организме нет», — добавил он.

Сейчас врачи склоняются к версии, что у Навального нарушение углеводного баланса (нарушение обмена веществ).