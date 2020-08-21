Ученые из США заинтересовались российской вакциной от COVID

Москва, 21 августа. Американские ученые проявляют профессиональный интерес к российской вакцине от коронавируса и избегают негатива в оценках, сообщил вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.

Умаханов принял участие в первом этапе V Всемирной конференции спикеров парламентов. Он рассказал, что тема российской вакцины активно обсуждалась в рамках конференции.

«Да, причем затронута она была специально приглашенным на конференцию специалистом — директором центра по устойчивому развитию Колумбийского университета США, профессором Джеффри Саксом», — рассказал Умаханов в комментарии «Парламентской газете».

По словам Умаханова, в докладе Сакса не было негатива, он подошел к вопросу с профессиональной точки зрения. Профессор заявил, что американским ученым хотелось бы узнать составляющие вакцины, специалисты в США в этом крайне заинтересованы.

Сакс отметил, что вакцина проходит третий этап тестирования, делать выводы пока преждевременно. Однако профессор признался, что его, как ученого, заинтересовал результат, полученный в России.

Первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, получившую название «Спутник V», разработали в центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Это препарат для внутримышечной инъекции. Препарат зарегистрировали 11 августа.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц и будет проходить в два этапа с интервалом в три недели. Такая система позволит сформировать иммунитет сроком до двух лет.