Валерия дала неожиданное объяснение «алкоголизму» Легкоступовой

Москва, 21 августа. Певица Валерия высказалась о возможных проблемах коллеги Валентины Легкоступовой с алкоголем. По ее мнению, 54-летнюю певицу «к этому подтолкнули».

Артистки познакомились еще в 80-х, когда учились в знаменитой Гнесинке в Москве. Обе занимались в классе Иосифа Кобзона по специальности эстрадный вокал. Певица рассказала, что знаменитый преподаватель очень гордился данными и успехами Легкоступовой и до конца жизни поддерживал ее.

Валерия категорически отвергает предположения о наличии у певицы проблем с алкоголем. Звезда считает, что в вопросе употребления спиртного Легкоступовой перед смертью «все очень нечисто», передает «Экономика сегодня».

По словам артистки, в последние недели жизни Легкоступова была необыкновенно счастливой из-за отношений с супругом Юрием Фирсовым. Она отметила, что роман с яхтсменом, который перерос в брак, привел исполнительницу к духовному и творческому ренессансу, и на этом фоне история с алкоголем выглядит еще более странной.

«С чего пить? Ее просто к этому подтолкнули, ее вынудили, может быть, насильно заставили. Никаких проблем по части алкоголя у нее, насколько я знаю, не было», — дала неожиданное объяснение Валерия в ток-шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова.

Ранее увидела странности во внезапной смерти Легкоступовой певица и ее близкая подруга Ольга Зарубина. Как и Валерия, она заверила, что артистка была очень счастлива с последним супругом. По ее словам, у нашедшей личное счастье звезды блестел взгляд, передает телеканал «360».

Валентина Легкоступова умерла на 55-м году жизни 14 августа в московской больнице, куда была доставлена за неделю до этого с травмой головы и многочисленными синяками и ушибами. Последние несколько дней она провела в коме, из которой так и не вышла.