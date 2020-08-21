Стало известно, чем питается «объявившая голодовку» Федосеева-Шукшина

Москва, 21 августа. Киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина питается практически так же, как и раньше — до того, как некоторые российские СМИ написали, что она «объявила голодовку».

Неофициальный представитель и друг семьи народной артистки РСФСР юрист Юлиан Соболев, чтобы развеять все слухи, рассказал Федеральному агентству новостей, чем, в частности, в четверг и пятницу питалась Федосеева-Шукшина.

«Накануне она ела, например, гороховый суп, гречневую кашу на молоке, — начал перечислять Соболев. — Суп был на мясном бульоне. Лидия Николаевна, правда, очень переживает, потому что сейчас идет Успенский пост. Но, поскольку ей уже за 80 (25 сентября Федосеевой-Шукшиной исполнится 82 года. — Прим. ФАН), то позволительно отходить от строгих правил поста».

По словам собеседника ФАН, актриса ни в чем себя не ограничивает, и у нее полноценное питание. Хотя на какой-то на короткий период у нее действительно пропал аппетит — в связи с заявлением представителя ее мужа Бари Алибасова о том, что тот намерен развестись.

«Она резко против такого развода, пока не побеседует с ним лично, — пояснил Соболев. — Еще Лидия Николаевна с удовольствием пьет растворимый кофе, практически по два раза в день. Из-за того, что у нее сахарный диабет, она добавляет всего ложечку [сахара], не больше. Федосеева-Шукшина, к слову, очень любит попить кофе и почаевничать».

Утром в пятницу артистка ела овсяную кашу, отметил собеседник ФАН и добавил, что она обожает кисломолочные продукты — и как раз сегодня хочет сделать творожок со сметаной. Еще она иногда балует себя разными сладостями.

«Готовить ей помогает дочь Ольга, которой она благодарна, — сказал юрист. — В чем-то они, конечно, расходятся — к примеру, в своем отношении к тому же Бари Каримовичу. Но чего у Ольги не отнять — она очень хорошо готовит. И Лидия Николаевна этим очень довольна».

Федосеева-Шукшина призналась другу семьи в том, что питается нормально и бережет себя. Разве что у нее немного болит нога — в мае актриса получила травму, упав на кухне.

Ранее некий источник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию «Собеседник», что заявления Бари Алибасова-старшего о разводе довели Лидию Федосееву-Шукшину до голодовки.

Юлиан Соболев категорически опроверг подобные сообщения, сказав, что у нее просто немного пропал аппетит.

До этого сын известного музыканта и продюсера — Бари Алибасов-младший — рассказал о том, что его отец, как только выписался из больницы, тут же решил «немедленно» развестись с женой (находятся в браке с 20 ноября 2018 года).