Сенатор Рязанский раскрыл детали повышения пенсий в 2020 году



Москва, 21 августа. Повышение прожиточного минимума повлияет на размер пенсий 4 миллионов россиян.

Минтруд России готовится пересмотреть показатель прожиточного минимума. Для пенсионеров он может составить 9422 рубля, что на 5,3% выше действующего уровня. Увеличение прожиточного минимума повлечет также повышение пенсионных выплат. Дело в том, что граждане, получающие минимальную пенсию имеют право на получение федеральной надбавки. Именно на эти показатели и повлияет решение Минтруда.

«Пенсионеры и некоторые другие категории граждан действительно получат повышенные выплаты. Но это не индексация и не непосредственный рост выплат по старости, а естественное следствие действия российских законов», — рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» первый замглавы Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

В России на сегодняшний день порядка 46 миллионов пенсионеров. 4 миллиона из них получают минимальные пенсии, которые ниже, чем установленный прожиточный минимум. Пенсии именно этой категории граждан увеличатся, после пересмотра уровня прожиточного минимума.

В ряде регионов естественная прибавка к пенсии может быть больше, чем 5,3%. Это зависит от регионального показателя прожиточного минимума.

«То есть гарантированные 9 тысяч 422 рубля получат пенсионеры в регионах, где выплаты по старости «дотягиваются» надбавками из федерального бюджета. Это примерно 2 млн россиян», — пояснил Валерий Рязанский.

Случиться это может в ближайшее время, так как чиновники принимают решение о величине прожиточного минимума, основываясь на экономических показателях второго квартала 2020 года.