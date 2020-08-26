Успение 2020: история, традиции, приметы, что можно есть, что нельзя делать

Праздник Успения Пресвятой Богородицы в России отмечается 28 августа (15 августа по старому стилю). На следующий день — 29 августа — православные празднуют Третий Спас в честь святыни, которая носит название Спас Нерукотворный. Третий Спас завершает череду августовских праздников в честь Иисуса Христа: Первый (Медовый) Спас 14 августа и Второй (Яблочный) Спас (Преображение Господне) 19 августа.

История праздника Успения

Праздник Успения посвящен воспоминанию об окончании земной жизни Богородицы — Девы Марии, матери Иисуса Христа. В православии праздник является двунадесятым, то есть одним из важнейших. Его полное название — Успение Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Согласно Евангелию, успение (то есть кончина) Богородицы не было неожиданным. После смерти и до воскресения Иисуса Христа Богоматерь много лет жила в Иерусалиме, часто ходила молиться на Голгофу к Гробу Господню, и именно там ей однажды явился архангел Гавриил, который рассказал, что скоро она встретится на небесах со своим сыном.

Дева Мария обрадовалась этой вести и перед кончиной пожелала увидеть всех учеников Иисуса. Во исполнение ее просьбы ангелы доставили апостолов в Иерусалим из разных земель, и те смогли проститься с Богоматерью. После этого Дева Мария тихо скончалась, в момент успения ее ложе окружило сияние. Похоронили Богоматерь в Гефсимании, в семейном склепе, рядом с ее родителями Иоакимом и Анной и мужем Иосифом, которого в евангельской истории называют Обручником. Вход в склеп был завален камнями.

Есть легенда о Фоме и поясе Богородицы. Согласно апокрифам, апостол Фома (по прозвищу Неверный, то есть неверующий, поскольку не сразу поверил в воскресение Христа) опоздал на прощание с Богоматерью. По его просьбе апостолы отвалили камень, закрывающий вход в склеп, но Девы Марии там не было — она уже вознеслась на небеса к своему сыну. Оттуда Богоматерь в утешение Фоме бросила ему свой пояс. Частицы этой обретенной через несколько веков святыни хранятся в разных местах, в том числе в одном из афонских монастырей.

Успение: традиции празднования

Успение торжественно отмечают все конфессии, празднования проходят в Иерусалиме и во всех странах, где есть христианские общины. В Гефсимании, где по преданию находится гробница Богоматери, проводится обряд погребения Девы Марии. По православной традиции служба на Успение продолжается всю ночь.

На Руси Успение был одним из важнейших и любимых народных праздников, посвященных урожаю. Праздник в народе носил название Первая Пречистая. (Вторая Пречистая — Рождество Богородицы, 21 сентября; Третья Пречистая — Введение Богородицы во Храм, 4 декабря).

Крестьяне специально оставляли до Успения на поле один несжатый сноп, который назывался дожиночным. В праздник сноп торжественно срезали и совершали с ним различные обряды, которые должны были обеспечить сохранность урожая нынешнего года и защитить от голода и неурожая на будущий год.

С Успения начиналось молодое бабье лето (до 11 сентября), кроме того, в этот праздник прощались все «бабьи грехи».

Примета гласила:

«Если на молодое бабье лето хорошая погода — жди ненастья на старое (то есть с 11 сентября)».

Работать на Успение было не принято, тяжелая работа, стирка, готовка и рукоделие вообще запрещались, но можно было начинать засолку огурцов.

Также в это время начинали сеять озимые. Бытовала поговорка:

«Первая Пречистая жито засевает — Вторая Пречистая ей помогает».

В это время по традиции начиналась пора осенних свадеб, которые в основном играли на Покров (14 октября).

Также на Успение было принято освящать в храмах зерно нового урожая и испеченный из него хлеб.

В этот день на Руси щедро подавали хлебную милостыню нищим и заключенным в тюрьмах. Отказ от дел милосердия строго осуждался, считалось, что бессердечный человек навлекает беду не только на себя, но и на своих близких и даже соседей.

По традиции в этот день девушкам запрещалось стричь волосы и заплетать косы, иначе, согласно суеверию, замуж не возьмут.

На Успение запрещалось ходить босиком, считалось, что земля полита горькими слезами в связи с кончиной Богородицы и эти слезы делают все вокруг ядовитым.

Строжайше запрещалось ссориться, спорить, скандалить, а особенно — сквернословить, Богородица могла осерчать и наслать немоту или даже безумие.

Что можно и нельзя есть на Успение 2020

Успенский пост заканчивается 27 августа, но в праздник Успения, если он приходится на среду или пятницу (как в 2020 году), мясные и молочные продукты, а также яйца есть еще нельзя. Разрешены рыба, горячая пища с растительным маслом и вино. Разговение, когда можно есть все, наступает 29 августа, на Третий Спас.

Третий, или Ореховый спас

На следующий день после Успения — 29 августа — наступает Третий, или Ореховый Спас. Праздник посвящен константинопольской святыне — Спасу Нерукотворному. Полное название праздника: Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Подробнее о Третьем Спасе читайте в материале Федерального агентства новостей.