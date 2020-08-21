Килинкаров назвал ключевое условие установления мира в Донбассе

Мнение украинцев не имеет никакого значения для Киева, поскольку он ориентируется на политическую конъюнктуру в США. После американских выборов станет ясно, будет ли продолжаться конфликт в Донбассе или нет. Такую точку зрения в комментарии Федеральному агентству новостей озвучил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Таким образом он прокомментировал результаты соцопроса на Украине, согласно которым треть граждан (32,6%) выступает за автономный статус Донбасса в составе страны. В отчете центра «Социальный мониторинг» говорится, что 23,3% респондентов уверены в невозможности возвращения Донбасса в ближайшее время. 20,8% опрошенных одобряют нынешний подход украинских властей и считают необходимым продолжать боевые действия с целью возвращения территорий. Среди респондентов 69,7% отметили, что для достижения мира необходимо вести переговоры с Россией, а 50,6% указывают на необходимость диалога с республиками.

Оценивая результаты опроса, Спиридон Килинкаров констатирует, что украинцы, скорее всего, уже устали от войны на юго-востоке страны. По словам политика, проблема не в том, что думают люди о конфликте. Он подчеркивает, что украинская власть «вовсе не ориентирована на людей».

«С учетом правления [Петра] Порошенко и года президентства [Владимира] Зеленского стало ясно, что мнение людей для власти не имеет никакого значения. Позицию украинцев нужно вывести за скобки. Так, Зеленский уже потерял больше половины своих избирателей. В 2014 году рейтинг Порошенко был 3 процента. Это разве помешало ему стать в ходе госпереворота президентом? Нет. Если бы власти Украины руководствовались отношением людей к тем или иным вопросам, то не принимали бы решений, которые уже есть. К примеру, 72 процента украинцев выступали против закона о продаже земли. Есть политический заказ, и Киев его выполняет. То же самое в ситуации с Донбассом: если война нужна, то она будет», — выразил мнение Килинкаров.

Бывший депутат Рады отметил, что Киев ориентируется на «политическую конъюнктуру» в США. Она сегодня складывается таким образом, что «мир на Донбассе попросту не нужен», говорит он.

«Я уверен, что вхождение [Леонида] Кравчука в состав трехсторонней контактной группы связано исключительно с попыткой украинской стороны просто затянуть процесс установления мира в Донбассе до выборов президента США. Тогда станет понятно, нужен ли этот тлеющий конфликт и проект «Украина — Антироссия» дальше или нет. В Киеве не понимают, что с этим всем делать. Если Запад будет финансировать Украину, то возможно возобновление боевых действий и все, что угодно. Если западные страны откажутся от помощи Киеву, то проект «Украина — Антироссия» будет сворачиваться, и, возможно, на Донбасс придет мир», — добавил Килинкаров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал Киев перестать морочить всем голову, придумывая отговорки, чтобы не выполнять условия Минских соглашений, которые были одобрены резолюцией Совбеза ООН.

Напомним, гражданский конфликт на Украине длится с 2014 года, когда в Киеве произошел государственный переворот. Жители Донецкой и Луганской народных республик не признали новую власть на Украине. В ответ на это Киев развернул против них военную кампанию. Вопрос урегулирования гражданского конфликта в Донбассе на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске.