Ганжара посоветовал Киеву прекратить тратить деньги на «возвращение» Крыма

Москва, 21 августа. Известный крымский политолог Владислав Ганжара прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о Крыме. Он заметил, что его слова являются примером некой политической фантастики.

Ранее Зеленский совершил рабочий визит в Херсонскую область, во время которого высказался о Крыме. Он заявил, что полуостров якобы «вернется» в состав Украины, если рядом возникнет «цветущая и успешная Херсонщина».

Ганжара заметил, что подобное заявление Зеленского о Крыме можно назвать примером политической фантастики. Слова украинского лидера могут вызывать лишь улыбку, поскольку Херсонская область точно не «зацветет» при нынешних властях, которые ничего не делают для того, чтобы решить экономические и политические проблемы страны.

Крымский политолог призвал Зеленского перестать верить в «возвращение» полуострова, заметив, что Киев выделяет в этом направлении большую часть бюджета страны. Ганжара заметил, что президент Украины попросту выставляет себя не в лучшем свете, а также посоветовал украинским властями тратить эти деньги на решение проблем, которые возникают во многих областях страны.

«Мне кажется, что, если бы те деньги, которые на это тратятся, пошли бы, например, на развитие Херсонской области, ее жители восприняли бы это куда лучше, чем регулярные пустые заявления по поводу Крыма», — резюмировал политолог в эфире радио Sputnik.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов высказался о плане «возвращения» полуострова, который был предложен Владимиром Зеленским. Он назвал заявление украинского лидера плагиатом, а также посоветовал ему стратегию, с помощью которой Киев сможет восстановить свой экономический и промышленный потенциал.