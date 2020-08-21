Барановская высмеяла Моргенштерна за «застиранные» трусы на вечеринке Крида

Москва, 21 августа. Популярная российская телеведущая Юлия Барановская с иронией высказалась о выступлении рэпера Моргенштерна на дне рождения Егора Крида.

В одном из выпусков шоу «Конечно, Вася» Барановская напомнила о казусе, который случился с рэпером. Он выбежал на сцену и начал танцевать. В разгаре веселья у Моргенштерна упали джинсы, и он предстал перед гостями в трусах.

«Такие застиранные белые трусы в катышках. И я расстроилась. То есть человек весь в ролексах, бриллиантах, а трусы у него застиранные», – рассказала Барановская, высмеяв внешний вид Моргенштерна.

Телеведущая подчеркнула, что очень хорошо относится к Егору Криду, но его окружение вызывает удивление. По ее мнению, мужчина должен следить, чтобы нижнее белье было чистым и опрятным.

Барановская заметила, что надевает красивое нижнее белье не для мужчин, а для себя. Юлия уверена, что сам рэпер не обидится из-за критики в свой адрес.

Она напомнила, что СМИ уже обращали внимание на выходку Моргенштерна, а сам музыкант не расстроился из-за инцидента.

Ранее сообщалось о закрытии одного из сочинских ресторанов. Заведение прекратило свою работу на два с половиной месяца после концерта Моргенштерна.

Во время концерта сотрудники предприятия питания нарушили сразу несколько санитарных норм.